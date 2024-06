Mann geht mit Messer auf Bruder los: Neffe (8) will schlichten und wird auch verletzt

Berlin - Ein Streit unter Brüdern endete in Reinickendorf mit einer Messerattacke bzw. Not-OP.

Der 32-Jährige musste gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn ins Krankenhaus. (Symbolbild) © TAG24

Wie die Polizei berichtet, gerieten der 52-Jährige und sein 20 Jahre jüngerer Bruder am Freitagabend (gegen 20 Uhr) vor einem Restaurant in der Ruppiner Chaussee in Streit.

Dabei blieb es nicht. Der Ältere zückte ein Messer und stach auf den 32-Jährigen ein, verletzte ihn erheblich am Rumpf, den Beinen sowie an den Armen.

Auch den achtjährigen Sohn des Jüngeren erwischte es. Er wollte schlichten, erlitt aber eine Schnittverletzung am Finger.

Beide kamen ins Krankenhaus, wo der 32-Jährige notoperiert werden musste. "Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen", teilte die Polizei mit.