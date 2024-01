Mitarbeiterin mit Hammer bedroht: Dreiste Räuber überfallen Juweliergeschäft

Berlin - Im Berliner Stadtbezirk Wedding haben Unbekannte in einem Juweliergeschäft mit einem Hammer Vitrinen eingeschlagen und Wertgegenstände entnommen.

Die Täter bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Hammer. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Freitag mitteilten, ereignete sich die Tat am vergangenen Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Müllerstraße.

Demnach soll eine 59-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts von einem der Tatverdächtigen mit dem Hammer bedroht worden sein. Anschließend zerschlugen die Unbekannten die Vitrinen.

Sie flüchteten mit der Beute in Richtung des Sankt Philippus-Apostel-Friedhof in der Indischen Straße.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war niemand verletzt. Zwei Angestellte standen jedoch sichtlich unter Schock.