Mob prügelt auf Mann in S-Bahn mit Baseballschläger ein: Bundespolizei sucht Zeugen

Berlin - Nach einer brutalen Attacke auf einen jungen Mann in der Berliner Ringbahn erhofft sich die Bundespolizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Zu dem Übergriff kam es in der S-Bahn-Linie S41. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, ging in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr eine zehnköpfige Gruppe auf den 29-Jährigen in der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee los.

Zuvor soll es zwischen ihnen zu einer verbalen Auseinandersetzung bekommen sein.

Einer der Männer soll dem Opfer mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben. Dabei erlitt der 29-Jährige eine Platzwunde und einen Bluterguss am Kopf.



Als zwei Männer (29 und 41) helfend einschritten, seien sie den Angaben nach ebenfalls mit dem Baseballschläger angegriffen worden. Der Jüngere wurde leicht am Unterarm verletzt. Der 41-Jährige konnte einen Schlag mit dem Baseballschläger abwehren.

Am S-Bahnhof Tempelhof hauten die Verdächtigen ab. Alarmierte Bundespolizisten suchten in der Umgebung vergeblich nach ihnen. Allerdings seien Videoaufnahmen gesichert worden.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und suchen Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der Täter machen können.