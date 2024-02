Motorradfahrer flüchten vor Polizei und müssen am Ende zu Fuß nach Hause

Berlin - Am vergangenen Mittwochabend beobachteten Einsatzkräfte ein verbotenes Motorradrennen im Berliner Stadtteil Tempelhof-Schöneberg.

Während der Flucht sollen die Täter mehrmals waghalsig andere Fahrzeuge überholt haben. (Symbolbild) © Arnau Puig/CFMoto/dpa-tmn

Wie die Beamten am heutigen Donnerstag mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 19.15 Uhr in der Gradestraße in Fahrtrichtung Mariendorfer Damm.

Demnach bemerkten zwei Polizisten zwei Motorräder, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Als die Motorradfahrer den Einsatzwagen sahen, versuchten sie sich der Kontrolle zu entziehen und erhöhten ihr Tempo nochmals.

Während der Flucht sollen die Täter mehrmals waghalsig andere Fahrzeuge überholt haben.

An der Kreuzung Volkmarstraße und Ullsteinstraße trennten sich die beiden Motorradfahrer und fuhren in unterschiedliche Richtungen davon.