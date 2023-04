Mutter vor Augen der Kinder in Bus niedergestochen: Flüchtiger Täter geschnappt

Zu dem Angriff, bei dem die 33-Jährige lebensbedrohlich verletzt wurde, kam es in einem BVG-Bus der Linie 327. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Eine Beziehungstat wird vermutet.



Zielfahnder hätten den Verdächtigen in der Nacht zum Freitag um 23.40 Uhr an der Luxemburger Straße im Berliner Ortsteil Wedding gestellt, schreibt das Blatt weiter.

Anschließend sei er zum Landeskriminalamt gebracht worden. Der Verdächtige soll zudem einem Bereitschaftsrichter vorgeführt werden. "Wir sind uns sicher, dass wir den Richtigen haben", wird ein Ermittler zitiert.

Ob die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt, ist noch offen. Ein Pressesprecher bestätigte die Festnahme und teilte mit, dass im Laufe des Tages weitere Informationen folgen werden.

Die 33-Jährige war bei dem offenbar unvermittelten Messerangriff am vergangenen Dienstag vor den Augen ihrer Töchter (7 und 9) in einem BVG-Bus lebensbedrohlich verletzt worden. Sie kam laut Polizei in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Die Kinder blieben den Angaben nach unverletzt und sind in die Obhut der Familie.