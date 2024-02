Nach antisemitischem Angriff auf Lahav Shapira: Universität will gegen Täter vorgehen

Berlin - Nach der brutalen Attacke auf einen jüdischen Studenten der FU Berlin will die Universität juristische Schritte prüfen.

Der Nahostkonflikt ist auch an der Freien Universität Berlin ein Streitthema. © Christoph Soeder/dpa

"Wir sind zutiefst entsetzt über den brutalen, mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff auf einen jüdischen Studenten unserer Universität und verurteilen die Tat auf das Schärfste", sagte Universitäts-Präsident Günter M. Ziegler (60) am Montag in einem Statement.

Sollte sich herausstellen, dass der Täter Student an der FU Berlin ist, werde die Hochschule "umgehend die möglichen juristischen Schritte im Rahmen des Hausrechts prüfen und gegebenenfalls ein Hausverbot durchsetzen", hieß es weiter.

Unabhängig davon werde die Universität "alles in ihrer Kraft Stehende" tun, um eine Bedrohung jüdischer Studenten auf dem Campus zu verhindern, bekräftigte Ziegler.

Wie dessen Familie inzwischen bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer der jüngsten Attacke um Lahav Shapira (30), den Bruder von Comedian Shahak Shapira (35).

Im Vorfeld hatte Lahav Shapira nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel bei verschiedenen Gelegenheiten gegen pro-palästinensische Aktionen an der FU Berlin protestiert.

Laut Polizei war der Student am vergangenen Freitag nach einem Barbesuch in Berlin-Mitte am Rosenthaler Platz auf einen pro-palästinensischen Kommilitonen (23) getroffen.

Es habe sich ein "Streitgespräch" entwickelt, woraufhin der 23-Jährige seinem Kontrahenten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen und dann auf ihn eingetreten habe.