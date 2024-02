Bruder von Shahak Shapira von pro-palästinensischem Studenten in Klinik geprügelt

Shahak Shapira (35) klagt den Umgang der Freien Universität Berlin mit Antisemitismus an. © Gregor Fischer/dpa

Lahav Shapira (30) hatte nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel gegen pro-palästinensische Aktionen an der FU Berlin protestiert. Dabei war es Mitte Dezember zu Rangeleien zwischen den studentischen Unterstützer-Gruppen gekommen.

Laut Polizei soll Lahav Shapira am vergangenen Freitagabend gegen 23.45 Uhr an der Brunnenstraße auf einen 23-jährigen arabisch-stämmigen Mitstudenten der FU Berlin getroffen sein.

Dabei sei es zu einem "Streitgespräch" gekommen, das eskaliert sei: So soll der 23-Jährige seinem Opfer mehrfach unvermittelt ins Gesicht geschlagen und anschließend auf den am Boden Liegenden eingetreten haben, bevor er die Flucht ergriff.

Lahav Shapira wurde mit mehreren Knochenbrüchen im Gesicht in eine Klinik eingeliefert, in der er operiert werden musste.

Der Bruder des Opfers, der Comedian Shahak Shapira, widersprach der Darstellung der Polizei nun in Teilen: "Es gab keinerlei politische Debatte. Er wurde vom Angreifer in der Bar erkannt, dieser ist ihm und seiner Begleitung gefolgt, hat sie aggressiv angesprochen und ihm dann unangekündigt ins Gesicht geschlagen", erklärte der 35-Jährige auf X.

Auch die 24-Jährige, die Lahav an besagtem Abend begleitet hatte, bestritt in der "Zeit", dass es ein Streitgespräch gegeben habe.