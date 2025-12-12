Nach Goldmünzen-Diebstahl: Verdächtiger soll 55.000 Euro zahlen

Berlin - Bis heute ist die 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum verschwunden. Jetzt will die Staatsanwaltschaft die hohe Summe Bargeld eines damals Verdächtigen einziehen.

Die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf" im Bode-Museum wurde 2017 gestohlen. © Marcel Mettelsiefen/dpa

Im Jahr 2017 wurden gut 55.000 Euro Bargeld bei einem damals Verdächtigen in Spandau beschlagnahmt.

Der Mann gehört nach Informationen der dpa zum berüchtigten Remmo-Clan, wie auch zwei der 2020 verurteilten Diebe.

Die Goldmünze, damals mit einem Wert von 3,75 Millionen Euro, ist bis heute verschwunden – vermutlich zerstückelt und verkauft.

Gegen den 48-Jährigen wurde 2017 zwar wegen des Münzendiebstahls und Geldwäsche ermittelt, das Verfahren aber mangels Tatverdacht eingestellt. Er gilt also als unschuldig.