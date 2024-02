Nach Polizeieinsatz in Wohnung von RAF-Terroristin Klette: Schwere Kriegswaffen gefunden!

Nähere Angaben zu den verdächtigen Gegenständen machte die Berliner Polizei nicht. © Annette Riedl/dpa

So seien bei der Durchsuchung auch "schwere Kriegswaffen" gefunden worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Donnerstag.

"Die Maßnahmen unserer Einsatzkräfte in der Sebastianstr. in Kreuzberg sind abgeschlossen. Die Anwohnerinnen und Anwohner können wieder zurück in ihre Wohnungen", schrieb die Polizei am Donnerstagmorgen auf der Online-Plattform X (früher Twitter).

Am Mittwochabend hatten Kriminaltechniker bereits eine Granate aus dem Haus gebracht, am frühen Morgen wurde dann ein weiterer möglicherweise gefährlicher Gegenstand herausgetragen und in ein Spezialfahrzeug verladen.

Später folgte noch das dritte Fundstück. Nähere Angaben zu den verdächtigen Gegenständen hatte die Berliner Polizei zunächst nicht gemacht. Sie verwies an die Ermittler in Niedersachsen, die zunächst ebenfalls keine detaillierteren Erklärungen abgaben.

Die Granate wurde von einem Beamten des Kampfmittelräumdiensts aus der Wohnung gebracht und in einer Sicherheitskiste verstaut. Später wurde sie an einem anderen Ort unschädlich gemacht, wie die Polizei über die Online-Plattform X (früher Twitter) mitteilte.