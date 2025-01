Nach Schüssen auf Imbissbesitzer: Beschuldigter soll dauerhaft in Psychiatrie

Berlin - Der Mann, der in Berlin-Köpenick auf zwei Imbissbetreiber geschossen und einen Mann schwer verletzt haben soll, soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Nach der Tat brachte ihn die Polizei im Krankenhaus des Maßregelvollzugs unter. © Marco Porzig/TNN/dpa

Die Staatsanwaltschaft stellte Antrag auf Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens, wie die Behörde mitteilte.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft gebe ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten Anhaltspunkte, dass der 41-Jährige wegen einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig sein könnte. Ihm wird versuchter Totschlag in zwei Fällen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll am 6. November in einem Imbiss in einem Einkaufszentrum zahlreiche Schüsse auf den Imbissbetreiber abgefeuert und ihn durch einen dieser Schüsse lebensgefährlich im Bauchraum verletzt haben.

In einem nahe gelegenen Imbiss wollte er den Angaben zufolge auf den Betreiber schießen, allerdings funktionierte seine Waffe nicht. Er schoss demnach aus einer zweiten Pistole, verletzte ihn allerdings nicht.