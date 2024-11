Nach Schüssen auf zwei Imbisse: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Berlin - Nachdem am Mittwoch Schüsse auf zwei Imbisse im Berliner Ortsteil Köpenick abgegeben worden sind, ist der Tatverdächtige nun in der Psychiatrie.

Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick wurden am vergangenen Mittwoch Schüsse abgegeben. © Marco Porzig/TNN/dpa

Die vorläufige Unterbringung in der Klinik des Maßregelvollzugs hat ein Ermittlungsrichter am gestrigen Freitag angeordnet, wie die Generalstaats­anwalt­schaft Berlin heute mitteilte.

Der 41-Jährige muss sich wegen des Verdachts von zwei Fällen des versuchten Totschlags verantworten.

Er soll einem Mann am Elcknerplatz nahe der Bahnhofstraße gegen 11 Uhr mehrmals in den Oberkörper geschossen und ihn schwer verletzt haben. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der 41-Jährige festgenommen.

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Tatverdächtige aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung gehandelt und damit schuldunfähig sein könnte, heißt es.