14.04.2024 13:50 Nach Stöckelschuh-Attacke eskaliert Streit in Nagelstudio: Drei Verletzte!

Ein Streit in einem Nagelstudio in Berlin-Lichtenberg ist am Samstag gehörig eskaliert: Am Ende gab es drei Verletzte, zwei Frauen landeten im Krankenhaus.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Streit in einem Nagelstudio in Berlin-Lichtenberg ist am Samstagmittag gehörig eskaliert: Am Ende gab es drei Verletzte, zwei Frauen landeten im Krankenhaus. In einem Nagelstudio in Lichtenberg kam es am Samstag zu einer handfesten Auseinandersetzung. © Kay Nietfeld dpa/lno, Boris Roessler/dpa (Bildmontage) Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 13.35 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Herzbergstraße. Demnach stürmte eine unzufriedene Kundin (47) in das Nagelstudio und schlug nach einer 29-jährigen Mitarbeiterin. Als die sich zur Wehr setzte, griff die 47-Jährige nach einem Damenschuh mit Absatz und fügte der Angestellten damit eine stark blutende Platzwunde an der Stirn zu. Nun erschien laut Augenzeugen plötzlich ein bisher unbekannter Mann, der wiederum die Kundin mit Faustschlägen attackierte. Berlin Crime Beutel mit Steinen von Hochhaus geworfen: Kind knapp verfehlt! Die 47-Jährige fügte dem Angreifer mit einem Gegenstand eine Verletzung an der Wange zu - daraufhin schlug der Unbekannte der Kundin mit einem Metallgegenstand auf den Kopf. Dadurch erlitt diese eine stark blutende Platzwunde an der Stirn. Der Unbekannte flüchtete durch den Hinterausgang des Nagelstudios. Der Rettungsdienst brachte die beiden verletzten Frauen in verschiedene Krankenhäuser. Die Angestellte wurde stationär aufgenommen, während die Kundin die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Kay Nietfeld dpa/lno, Boris Roessler/dpa (Bildmontage)