Tötungsdelikt in Pankow: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 38-Jähriger in Berlin-Pankow erstochen. Die Berliner Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Aussagen über mögliche Täter machen können.

Die Polizei konnte nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen. © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Vinetastraße 2 ereignet haben.

Passanten fanden dort einen auf dem Boden liegenden 38-jährigen Mann. Dieser lag mit einigen Stichverletzungen leblos auf dem Boden.

Die sofort gerufene Polizei leistete zwar Erste Hilfe, doch es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bitte die Bevölkerung bei folgenden Fragen um Mithilfe: