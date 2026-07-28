Nach Überfall in Lichtenberg: Polizei nimmt bewaffneten Täter fest

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen gefasst.

Von Hendrik Broschart

Berlin - Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen gefasst.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort von den Einsatzkräften festgenommen werden. (Symbolfoto)
Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort von den Einsatzkräften festgenommen werden. (Symbolfoto)  © Sebastian Gollnow/dpa

Laut Polizei hätten Spezialkräfte den Mann noch in der Nacht am Tatort im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen angetroffen.

Dabei stellten die Beamten den Angaben nach eine Schusswaffe sowie das Diebesgut sicher.

Wen oder was der mutmaßliche Täter zuvor überfallen hatte, teilte die Behörde zunächst nicht mit.

Zur Höhe eines möglichen Sachschadens machte die Polizei bislang ebenfalls keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall dauern an.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: