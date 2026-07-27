27.07.2026 17:05 Anschlag auf CSD in Berlin: Was wir über den Täter und seine Tat wissen

Hunderttausende haben am Samstag friedlich den CSD in Berlin gefeiert. Dann raste ein Auto in die Menschenmenge. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Hunderttausende haben am Samstagabend friedlich den Christopher Street Day (CSD) in Berlin gefeiert. Dann raste ein Transporter in die Menschenmenge. Wer ist der Mann, der das Fest für Toleranz in einen Albtraum verwandelt hat?

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach Abdul B. (21). © Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage) Bei dem Terroranschlag wurde eine junge Frau getötet - zu ihrem genauen Alter lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Inzwischen wurde bekannt, dass die Anzahl der zum Teil lebensbedrohlich Verletzten auf 29 Personen gestiegen ist. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden seit Sonntagmorgen öffentlich nach Abdul B. (21). Der junge Mann soll erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen worden sein. "Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin bereits polizeibekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird", erklärte Polizeisprecher Florian Nath in der Nacht. Innenminister Alexander Dobrindt (56) bezeichnete die Tat am Nachmittag als islamistisch motivierten Anschlag. Berlin Crime Messer gegen Hund: Brutaler Streit mit mehreren Verletzen im Kleinen Tiergarten Bei dem 21-Jährigen handelt es sich demnach um einen deutschen Staatsbürger libanesischer Herkunft. Er wurde 2005 in Berlin geboren und soll ein IS-Anhänger sein. Einsatzkräfte hatten in der Nacht gegen 1.10 Uhr seine Wohnung in Schöneberg ergebnislos durchsucht. Bei einem Polizeieinsatz in Spandau fielen am Sonntagabend Schüsse, der Tatverdächtige erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Abdul B. soll schon einmal einen Anschlag geplant haben

Mit diesem Van ist der Täter in die Menschenmenge gefahren. © Sebastian Gollnow/dpa Er fiel bereits in der Vergangenheit durch Straftaten auf und galt aufgrund seiner islamistischen Radikalisierung als Gefährder. Nach Informationen von Bild soll B. 2025 versucht haben, nach Syrien auszureisen, sei aber im Libanon festgenommen und anschließend nach Deutschland "zurückgeführt" und verhaftet worden. Im Mai wurde er in Berlin wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Berlin Crime Seniorin betäubt und bestohlen? Polizei nimmt Duo fest Während der Berufungszeit soll der 21-Jährige zeitweise überwacht worden sein, auch sein Telefon. Laut Welt hätten seine Bewährungsauflagen Gesprächstermine mit einer Beratungsstelle für Deradikalisierung beinhaltet. Zwei Termine habe er bereits auf freiwilliger Basis wahrgenommen - der dritte sollte am morgigen Montag stattfinden. Bislang ist jedoch unklar, ob der Tatverdächtige den Transporter selbst gefahren und ob er allein gehandelt hat. Der rbb berichtete, dass bereits in der Nacht ein iranischer Staatsbürger - sein mutmaßlicher Beifahrer - festgenommen worden sein soll. Eine Bestätigung von der Polizei liegt hierzu bislang nicht vor.

Täter war nach Amokfahrt zu Fuß geflüchtet