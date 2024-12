Nächtliche Brand-Serie in Karlshorst: Jugendliche geraten unter Verdacht

Berlin - Gleich dreimal hat es in der Nacht auf Mittwoch im Berliner Ortsteil Karlshorst gebrannt. Bald fiel der Verdacht auf eine Gruppe von Jugendlichen.

Die Polizei kontrollierte einen der Jugendlichen. © Dominik Totaro

Innerhalb von nur 30 Minuten standen zwei Container und ein Autoanhänger in Flammen, wie die Polizei berichtete.

Los ging es demnach um 22.30 Uhr mit einem brennenden Altpapier-Container an der Waldowallee nahe der Rheinsteinstraße. Zehn Minuten später stand auch der Glascontainer an der Waldowallee Ecke Ehrenfeldstraße lichterloh in Flammen.

Um 23 Uhr folgte schließlich ein Autoanhänger der Maria-Matray-Straße seinen feurigen Vorgängern. Die Einsatzkräfte Berliner Feuerwehr konnten alle Brände löschen.

Derweil machte ein Zeuge die Einsatzkräfte auf einer Gruppe von Jugendlichen aufmerksam, die sich zuvor in dem betroffenen Bereich aufgehalten hatte.

Die Polizeibeamten kontrollierten in der Folge zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren. Dabei erhärtete sich kein konkreter Tatverdacht.