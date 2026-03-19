Nationalfahnen am Brandenburger Tor angezündet: Polizei sucht Täterin

Berlin - Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwoch unweit des Brandenburger Tors in Berlin Nationalfahnen verbrannt und Flugblätter mit verbotener Symbolik verteilt. Die Polizei fahndet nach der Täterin.

Die iranische und die deutsche Nationalfahne fielen der Zerstörungswut der Frau zum Opfer. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

​Wie die Polizei mitteilte, zündete die Frau gegen 13.45 Uhr am Platz des 18. März Fahnen der Bundesrepublik Deutschland und der Islamischen Republik Iran an und ließ sie zu Boden fallen.

Anschließend warf sie Flugblätter in die Luft, die sich gegen beide Staaten richteten und teilweise nationalsozialistische Symbole enthielten. Die Frau floh danach in unbekannte Richtung.​

Alarmierte Einsatzkräfte sicherten die verkohlten Fahnenreste und mehrere Flugblätter.