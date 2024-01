Ordnungsamt bittet Falschparker zur Kasse, dann wird's rabiat

Berlin - Nach Ausstellen eines Knöllchens ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin -Mitte angegriffen und verletzt worden.

In Berlin setzen bislang nur Mitarbeiter des Ordnungsamtes Reinickendorf neuerdings auf Schutz- und Einsatzhelme. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fertigte der 49-Jährige mit einem Kollegen am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Strafzettel wegen eines Parkverstoßes in der Max-Beer-Straße.

Kurz darauf sei ein 51-Jähriger aus einem Café in der Nähe gekommen und mit dem Mann in eine verbale Auseinandersetzung geraten, hieß es weiter.

Daraufhin sei der 21 Jahre alte Sohn des Beschuldigten erschienen und es sei zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen. Laut Polizei schlug er dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht sowie auf den Hinterkopf und bedrohte ihn auch. Es ging im Verlauf des Streits zudem das Mobildatenerfassungsgerät des Ordnungsamtes zu Bruch. Der Mitarbeiter verzichtete auf eine medizinische Versorgung.

Als die alarmierten Polizisten den 21-Jährigen durchsuchten, fanden sie einen Schlagring und stellten diesen sicher