Polizei bittet Autofahrer zur Verkehrskontrolle und findet mehrere Drogen

Berlin - Am gestrigen Sonntagabend nahmen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle im Berliner Bezirk Mitte drei Männer vorläufig fest.

Im Auto fanden die Ermittler unter anderem Drogen und Bargeld. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Montag mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 20.15 Uhr in der Schwedenstraße in Gesundbrunnen.

Demnach fiel den Beamten ein Fahrzeug mit defektem Licht auf. Bei der Kontrolle des Autos kam ihnen ein starker Cannabis-Geruch aus dem Inneren des Fahrzeuges entgegen.

Bei den drei Insassen wurden durch eine anschließende Untersuchung Marihuana, weitere Drogen und Bargeld festgestellt.

Daraufhin untersuchten die Ermittler auch die Wohnungen der drei Tatverdächtigen und fanden mutmaßliches Diebesgut.