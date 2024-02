Polizeiauto in Berlin-Mitte angezündet: Es war Brandstiftung

Berlin - Eine mutmaßliche Brandstifterin hat in Berlin -Mitte einen Polizeiwagen angezündet.

Zu dem Vorfall kam es am Pariser Platz. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Ein Objektschutzmitarbeiter habe die bislang unbekannte Frau am Montagabend gegen 19.35 Uhr am Pariser Platz auf frischer Tat ertappt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dort habe sie eine Flüssigkeit aus einer Flasche gegen das geparkte Auto gespritzt und angezündet, wie es hieß.

Anschließend flüchtete sie zur U-Bahn-Station Brandenburger Tor und entkam.

Der Wachschützer konnte die Flammen löschen. Zur Höhe des Sachschadens an dem Auto machte die Polizei zunächst keine Angaben.