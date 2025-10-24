Polizeiautos am Kaiserdamm abgefackelt: Politische Tat vermutet

Zwei zivile Polizeiautos haben vergangene Nacht am Kaiserdamm in Charlottenburg gebrannt.

Von Charlotte Römer

Berlin - Zwei zivile Polizeiautos haben vergangene Nacht am Kaiserdamm in Charlottenburg gebrannt.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Symbolfoto)
Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Symbolfoto)

Nach Polizeiangaben brannten die Autos am Freitagmorgen gegen 1.20 Uhr auf einem Parkplatz, der für Polizeifahrzeuge vorgesehen ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine politisch motivierte Tat handeln.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

