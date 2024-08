19.08.2024 07:01 Polizeieinsatz in Marzahn: Tote Frau in Mehrfamilienhaus entdeckt

Gegen 17.15 Uhr am Sonntag stößt ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus auf eine Leiche. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Berlin-Marzahn die Leiche einer weiblichen Person entdeckt Die Leiche wird abtransportiert. © Morris Pudwell Die Tote wurde gegen 17.15 Uhr in der Merseburger Straße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Nach TAG24-Informationen lag der tote Körper im Keller des Hauses in einer Blutlache. Die Ermittlungen zur Identität laufen den Angaben zufolge noch. Auch die Todesursache war zunächst unklar, wie es weiter hieß.

