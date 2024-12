Pro-Palästina-Demos in Berlin: Rund 200 Provokateure stacheln Menge regelmäßig auf

Seit Beginn des Gaza-Krieges sind pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin an der Tagesordnung. © Christophe Gateau/dpa

"Diese Personen haben wir durchaus stark im Blick. Es geht um Menschen, die konkret agitieren und aufstacheln", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel der Deutschen Presse-Agentur.

Es handele sich beim sogenannten harten Kern der Protestszene um eine "sehr heterogene Szene".

"Das sind Menschen, die pro-palästinensisch sozialisiert sind, aber auch Menschen aus dem linksextremistischen Spektrum oder Jugendliche, die die Auseinandersetzung mit der Polizei suchen", erklärte die Polizeipräsidentin.

"Im Vorfeld von Versammlungen werden regelmäßig Kooperationsgespräche mit den Versammlungsleitenden geführt. Bei pro-palästinensischen Versammlungen werden dabei aktuell häufig Wegstreckenänderungen besprochen", schilderte sie.

Einzelne Orte kommen nach Polizeiangaben aus Gründen der Gefahrenabwehr gar nicht mehr in Betracht, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor.

"Im Moment ist das aber auch am Hermannplatz so, da es dort und in der Nähe nach Versammlungen regelmäßig zu Ausschreitungen kam. Dort lassen wir daher pro-palästinensische Versammlungen aktuell nicht zu", so Slowik Meisel.