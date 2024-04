Pro-Palästina-Proteste: Camp-Teilnehmer attackieren Polizisten

Berlin - Auch nach Auflösung des umstrittenen Palästina-Kongresses kommt Berlin nicht zur Ruhe: Am Sonntagabend wurden Polizisten von Teilnehmern eines Protestcamps angegriffen.

Am Rande einer Pro-Palästina-Demo in Berlin kam es zu Ausschreitungen. © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Behörde am Montag mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung am Rande eines pro-palästinensischen Protestcamps, das seit dem vergangenen Montag zwischen Bundestag und Kanzleramt in Mitte aufgebaut ist.

Demnach war die Teilnehmerzahl im Camp gegen 18 Uhr auf rund 200 Personen angewachsen. Gegen 19 Uhr soll ein 29-Jähriger mehrfach eine verbotene Parole gerufen haben. Die Polizei schritt ein und nahm den Mann fest.

Daraufhin solidarisierten sich die Protestierer mit dem Festgenommenen und attackierten die Einsatzkräfte. Mithilfe einer Menschenkette sollen die Angreifer versucht haben, den 29-Jährigen zu befreien.

Die Polizeibeamten setzten sich mit Pfefferspray zur Wehr. Dadurch erlitten den Angaben nach 13 Demonstranten und vier Polizisten Atemwegs- und Augenreizungen.

Unter Polizeischutz wurden die Verletzten von Rettungskräften versorgt, zwei Versammlungsteilnehmer mussten ins Krankenhaus.