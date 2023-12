Promille-Prügler schlagen 36-Jährigen in Abriss-Haus zusammen: Festnahme!

Berlin - Bei einer Schlägerei in Berlin-Rummelsburg ist ein 36-Jähriger am späten Montagabend verletzt worden. Die Angreifer waren erheblich alkoholisiert.

In Rummelsburg mussten Rettungskräfte am Montag einem 36-jährigen Berliner zu Hilfe eilen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Der Vorfall spielte sich laut Polizei in einem leer stehenden Gebäude an der Wönnichstraße ab.

Dort stießen die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr auf den am Kopf verletzten Mann. Auch seine Peiniger waren beim Eintreffen der Polizei noch vor Ort.

Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren sowie eine 28-jährige Frau.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Trio mit dem 36-Jährigen zunächst in einen Streit geraten. Daraufhin attackierten die Verdächtigen diesen mit Schlägen und Tritten. Der Verletzte musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Freiwillige Atemalkoholmessungen brachten bei den Angreifern erstaunliche Ergebnisse zutage.

So ergab sich bei dem 41-Jährigen ein Wert von rund drei Promille, bei der 28-Jährigen zeigte das Gerät sogar mehr als vier Promille an! Im Polizeigewahrsam wurde dem Trio Blut abgenommen, bevor es an das zuständige Fachkommissariat übergeben wurde.