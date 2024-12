15.12.2024 17:49 Propalästina-Pöbler stürmen LKA-Gebäude: Beamte müssen Gewalt einsetzen

Berlin - Eine Gruppe aus der propalästinensischen Bewegung ist am Samstagabend in das Gebäude des Landeskriminalamts in Berlin-Tempelhof eingedrungen. Zuvor versammelten sich vor dem Gebäude etwa 50 Menschen, die auf die Entlassung einer gleichgesinnten Frau aus dem Präventivgewahrsam warteten. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa Dort skandierten die Angreifer eine verbotene Parole, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten sich demnach gegen 21 Uhr vor dem Gebäude etwa 50 Menschen versammelt, die auf die Entlassung einer gleichgesinnten Frau aus dem Präventivgewahrsam warteten. Als diese das Gebäude verließ, drangen einige von ihnen in den Vorraum vor. Mit Gewalt konnten Mitarbeiter des Gewahrsams die Eindringlinge wieder ins Freie drängen. Berlin Crime Erneut fliegt in Berlin ein Geldautomat in die Luft An der Eingangstür stellten sie Farbschmierereien fest, die das sogenannte Hamas-Dreieck der islamistischen Terrororganisation zeigten. Eine alarmierte Einsatzhundertschaft konnte in der Nähe 19 Personen aus der Gruppe festhalten und ihre Personalien aufnehmen. Der Staatsschutz ermittelt gegen sie wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Polizei wiederum hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

