Prostituierte am Billig-Strich fast totgeprügelt: Not-OP

An der Kurfürstenstraße befindet sich noch einer der wenigen Straßenstriche in Berlin . Der Kiez ist vor allem für den Billig-Sex bekannt. Auch die 33-Jährige soll wohl als Prostituierte arbeiten.

Hinweise nimmt das für den Schwerpunkt Menschenhandel zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-942314, per E-Mail an lka423@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.