Razzia nach Brand-Serie vor Gefängnissen! Tatverdächtige hatten weiteres illegales Business

Berlin - Lange Zeit hielt die Brand-Serie vor Berliner Justizvollzugsanstalten die Ermittler in Atem. Am heutigen Donnerstag gab es nun eine Razzia - dabei flog ein weiteres illegales Business der Tatverdächtigen auf.

Abgebrannte Autos vor Justizvollzugsanstalten waren in Berlin zuletzt keine Seltenheit. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Rund 145 Beamte der Polizei und des Landeskriminalamtes durchsuchten den Angaben nach seit 6 Uhr Wohnungen in Charlottenburg, Marienfelde, Reinickendorf, Neukölln, Wedding, Schöneberg und Kreuzberg.

Auch eine Zelle in der JVA Heidering nahmen die Polizisten unter die Lupe.

Im Zentrum der Ermittlungen standen zwei Tatverdächtige (beide 21). Gemeinsam sollen sie am 16. März versucht haben, das Auto eines Mitarbeiters der JVA Heidering anzuzünden.

Einer der beiden steht zudem im Verdacht, in der Nacht des 11. Juni 2023 fünf Wagen nahe der JVA Hakenfelde in Brand gesetzt zu haben.

Seinem Komplizen wird die Teilnahme an weiteren Brandstiftungen an der JVA Heidering (am 23. April) und an der JVA Hakenfelde (27. Juni) vorgeworfen, bei denen insgesamt 18 Autos zerstört wurden.