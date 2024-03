Rechte Anschlagsserie in Neukölln: Jetzt spricht der Ex-Polizeipräsident

Berlin - Der frühere Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt (63) war nach eigenen Angaben nicht in Einzelheiten mit den Ermittlungen zu der Serie rechtsextremistischer Straftaten vor mehreren Jahren in Neukölln befasst.

Klaus Kandt (63) kam Ende 2012 ins Amt und schied 2018 aus, später war er noch Staatssekretär in Brandenburg. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich hatte nicht das Wissen der Sachbearbeiter und habe mich auch nicht im Detail in die Ermittlungen eingemischt", sagte Kandt am Freitag im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zu dem Thema. Auch die Personalstärke bei Ermittlungen oder Frage, wer was wann macht, seien kein Thema für den Polizeipräsidenten gewesen.

Er habe sich damals an die Empfehlungen der Spezialisten im LKA gehalten und sei sonst eher mit den politischen Aspekten befasst gewesen.

Kandt kam Ende 2012 ins Amt und schied 2018 aus, später war er noch Staatssekretär in Brandenburg. Zu den Brandanschlägen und Schmierereien von Neonazis, sagte Kandt, es habe ja durchaus Verdächtige aus der rechtsextremen Szene vor Ort gegeben, "aber es gab keine Beweise". Weil es bei den Ermittlungen nicht voranging, habe es natürlich auch Beschwerden von Betroffenen gegeben, die auch den damaligen Innensenator Frank Henkel (60, CDU) erreicht hätten. Auch von den Betroffenen seien Hinweise zu Verdächtigen gekommen, aber eben keine konkreten Beweise.

An den bis heute nicht aufgeklärten Mord an dem 22-jährigen Burak B. im April 2012 in Neukölln erinnerte Kandt sich als besonders dramatischen Fall. Der junge Mann sei ohne Vorwarnung auf offener Straße erschossen worden.

"Was es besonders dramatisch machte, dass es keine Hinweise auf Täter gab und kein Motiv. Und die Familie hat darunter sehr gelitten."