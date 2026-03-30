Scheibe in S-Bahn beschmiert und Polizisten angegriffen: Duo festgenommen
Berlin - Festnahme am Bahnhof Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain: Zuvor hatten eine Frau (26) und ihr 33-jähriger Begleiter in der S7 randaliert.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Bundespolizist außer Dienst am Samstagabend gegen 19.30 Uhr, wie die 26-Jährige eine Scheibe der S-Bahn mit einem Faserstift beschmierte.
Als er sie ansprach und sich als Polizist zu erkennen gab, beleidigte die Frau ihn. Ihr 33-jähriger Begleiter kam daraufhin hinzu und bedrohte den Beamten mit einem Tierabwehrspray.
Danach sprühte er wahllos in der S-Bahn herum, wodurch ein unbeteiligter 19-Jähriger verletzt wurde.
Nach dem Halt am Ostkreuz griff die 26-Jährige den Beamten und dessen 25-jährigen Begleiter an. Dieser brachte die Tatverdächtige schließlich zu Boden, die sich bei der anschließenden Festnahme durch uniformierte Bundespolizisten weiter heftig wehrte.
Bei der 26-Jährigen fanden die Einsatzkräfte neben dem Faserstift einen Schlagring und Feuerwerkskörper. Die Gegenstände wurden ebenso wie das Tierabwehrspray des 33-Jährigen sichergestellt.
Duo sammelt etliche Anzeigen
Gegen die 26-Jährige wird unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Gegen ihren Begleiter laufen Verfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide wieder gehen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa