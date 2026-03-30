Scheibe in S-Bahn beschmiert und Polizisten angegriffen: Duo festgenommen

Berlin - Festnahme am Bahnhof Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain : Zuvor hatten eine Frau (26) und ihr 33-jähriger Begleiter in der S7 randaliert.

Beamte der Bundespolizei nahmen die Tatverdächtigen (26 und 33) am Ostkreuz fest. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Bundespolizist außer Dienst am Samstagabend gegen 19.30 Uhr, wie die 26-Jährige eine Scheibe der S-Bahn mit einem Faserstift beschmierte.

Als er sie ansprach und sich als Polizist zu erkennen gab, beleidigte die Frau ihn. Ihr 33-jähriger Begleiter kam daraufhin hinzu und bedrohte den Beamten mit einem Tierabwehrspray.

Danach sprühte er wahllos in der S-Bahn herum, wodurch ein unbeteiligter 19-Jähriger verletzt wurde.​

Nach dem Halt am Ostkreuz griff die 26-Jährige den Beamten und dessen 25-jährigen Begleiter an. Dieser brachte die Tatverdächtige schließlich zu Boden, die sich bei der anschließenden Festnahme durch uniformierte Bundespolizisten weiter heftig wehrte.

Bei der 26-Jährigen fanden die Einsatzkräfte neben dem Faserstift einen Schlagring und Feuerwerkskörper. Die Gegenstände wurden ebenso wie das Tierabwehrspray des 33-Jährigen sichergestellt.