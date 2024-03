Schläger-Duo will Anzeige verhindern: Dann macht Polizei interessante Entdeckung

Berlin - Nach seiner Strafanzeige soll ein Mann in Berlin massiv bedroht worden sein. Die Folge: ein größerer Polizeieinsatz, bei dem die Beamten auf interessante Dinge stoßen.

Die Berliner Polizei war am Donnerstag in Oberschöneweide im Einsatz. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Hintergrund des Einsatzes am Donnerstagmorgen in Oberschöneweide, Buckow und Gropiusstadt waren Ermittlungen wegen des Tatvorwurfes der Nötigung, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die zwei Männer im Alter von 50 und 44 Jahren sollen im Dezember 2023 einen 27-Jährigen bedroht haben.

Dieser habe zuvor Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den jüngeren Mann und eine weitere Person erstattet, so die Polizei.

Das Duo habe ihn dazu bringen wollen, diese Anzeige zurückzuziehen. Dabei soll der 50-Jährige auf seine am Hosenbund getragene Schusswaffe gezeigt haben.