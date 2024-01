Schlag gegen Corona-Betrüger: Vorwurf gegen Polizisten

Die Vorwürfe richten sich den Angaben nach gegen zwei Polizisten, die eine Corona-Teststelle betrieben haben sollen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Am Dienstagmorgen um 4 Uhr schlugen die Beamten im Auftrag der Staatsanwaltschaft an vier Adressen in Charlottenburg, Köpenick und Pankow zu.

Die Vorwürfe richten sich den Angaben nach gegen zwei Polizisten, die eine Corona-Teststelle betrieben haben sollen.

Die Verdächtigen sollen in der Corona-Pandemie aus Gefälligkeit ohne vorherige Testungen falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt und die nicht erbrachten Leistungen abgerechnet haben.

Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel wie Daten und schriftliche Unterlagen gefunden und beschlagnahmt worden.

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.