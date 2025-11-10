17-Jährige von mehreren Männern in Wohnung vergewaltigt?

Berlin - Schrecklicher Vorfall in Hellersdorf: Eine 17-Jährige ist in Berlin Opfer eines Sexualdeliktes geworden.

Die Polizei bestätigte die Ermittlung, nannte aber keine weiteren Details. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Sie sei nach der Tat im Krankenhaus untersucht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in dem Fall, der sich am Samstag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ereignete.

Weitere Angaben etwa zur konkreten Art des Delikts, den Verdächtigen oder möglichen Festnahmen machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Der Boulevard-Zeitung zufolge soll es sich sogar um eine Gruppenvergewaltigung handeln. Eine Nachbarin soll die schwer misshandelte Jugendliche am Samstagmorgen bemerkt haben und alarmierte die Polizei.