17-Jährige von mehreren Männern in Wohnung vergewaltigt?
Von Anna Eube, Matthias Kuhnert
Berlin - Schrecklicher Vorfall in Hellersdorf: Eine 17-Jährige ist in Berlin Opfer eines Sexualdeliktes geworden.
Sie sei nach der Tat im Krankenhaus untersucht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in dem Fall, der sich am Samstag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ereignete.
Weitere Angaben etwa zur konkreten Art des Delikts, den Verdächtigen oder möglichen Festnahmen machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.
Der Boulevard-Zeitung zufolge soll es sich sogar um eine Gruppenvergewaltigung handeln. Eine Nachbarin soll die schwer misshandelte Jugendliche am Samstagmorgen bemerkt haben und alarmierte die Polizei.
Wie die B.Z berichtet, soll sie von zwei Männern, womöglich sogar drei Männern vergewaltigt worden sein. Auch eine Festnahme soll es gegeben haben.
Bestätigt hat die Polizei das aber bislang nicht.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa