Schon wieder Schüsse auf Lokal in Neukölln

Berlin - Erneut ist auf ein Lokal in Berlin geschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Einschusslöcher an einem Gebäude im Stadtteil Neukölln gefunden.

Schon am Wochenende wurde ein Neuköllner Lokal zur Zielscheibe. (Archivbild) © 7aktuell.de | 7Aktuell

"Gegen 15.10 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter beim Öffnen des Lokals in der Buschkrugallee Beschädigungen in Form von Einschusslöchern und alarmierte die Einsatzkräfte", teilte die Polizei mit.

Polizisten stellten vor Ort mehrere Hülsen sicher, verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einsatzkräfte seien vor Ort und die Ermittlungen dauerten an.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Schüsse auf den Straßen Berlins gefallen. Erst am Wochenende schossen Unbekannte auf die Scheiben einer Gaststätte in der Neuköllner Hermannstraße.



Eine Woche zuvor war ein 38-Jähriger in Schöneberg angeschossen und im Unterkörper verletzt worden. Im hessischen Darmstadt nahm die Polizei daraufhin drei Verdächtige fest.