Schüler auf Klassenfahrt in Berlin: Plötzlich fallen Schüsse - Panik!

Als der Mann aus dem Bus stieg, begann er zu schießen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Folgendes war laut Polizei geschehen: Eine Schülergruppe befand sich am Mittwoch gegen 22.40 Uhr in einem Bus der Linie 165 an der Köpenicker Straße, als ein Mann plötzlich eine Schusswaffe durchlud und in seinen Hosenbund steckte.

Die Schüler auf Klassenfahrt und der Mann stiegen jeweils an der Adalbertstraße aus dem Bus. Kurz darauf schoss der Tatverdächtige in die Luft. Daraufhin gerieten die Schüler in Panik und rannten weg.

Eine 17-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt, ebenso wie ihre Mitschüler, die teils unter Schock standen.

Zeugen beobachteten, wie der Mann an der Adalbertstraße weitere Male in die Luft schoss, einen Transporter sowie eine Hauswand beschmierte und dann in Richtung Kottbusser Tor flüchtete.

Die Polizei suchte mit 13 Streifen nach dem mutmaßlichen Täter, allerdings ohne Erfolg. An der Köpenicker Straße Ecke Adalbertstraße fanden die Beamten allerdings Patronenhülsen und stellte diese sicher.