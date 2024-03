11.03.2024 07:44 Schüsse am Checkpoint Charlie: Mann bricht auf Bürgersteig zusammen und stirbt

In Berlin-Kreuzberg sind in der Zimmerstraße am Sonntagabend Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In Berlin-Kreuzberg sind am Sonntagabend wieder einmal Schüsse gefallen – nahe dem Touri-Hotspot Checkpoint Charlie. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Ein Mann musste noch auf dem Bürgersteig reanimiert werden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. © Morris Pudwell Gegen 20 Uhr kam es in der Zimmerstraße, nahe der Wilhelmstraße, zur Blut-Nacht. Der Mann soll nach TAG24-Informationen gleich von mehreren Kugeln getroffen worden sein. Der Fußgänger brach noch auf dem Gehweg zusammen, wo er von Rettungskräften reanimiert wurde. Anschließend ging es ins Krankenhaus, in dem er starb, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zum Hintergrund der Tat machte sie keine Angaben. Berlin Crime 42-Jähriger nach Prügelei in Berlin-Tempelhof angeschossen Zeugen zufolge konnte vor Ort noch eine Person festgenommen werden. Die Polizei sperrte am Sonntagabend die Zimmerstraße zwischen Friedrichstraße und Wilhelmstraße. Eine Mordkommission ermittelt. Erstmeldung, 11. März um 6.52 Uhr, aktualisiert um 7.44 Uhr

Titelfoto: Morris Pudwell