Reizgas-Attacke im BVG-Bus: Sieben Menschen verletzt!

Berlin - In Berlin-Neukölln sind sieben Menschen verletzt worden, nachdem ein Mann Reizgas in einem Linienbus versprüht haben soll.

Sieben Menschen wurden in einem BVG-Bus verletzt, nachdem ein Mann Reizgas versprühte. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war dem Vorfall am Mittwochnachmittag ein Streit zwischen zwei Personen vorausgegangen.

Aus dem Streit sei eine körperliche Konfrontation entstanden. Daraufhin habe ein 33-Jähriger Reizgas im Bus versprüht, hieß es weiter.

Sieben Menschen erlitten leichte Verletzungen, darunter zwei Kinder.

Die Betroffenen wurden vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt.