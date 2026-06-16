Randalierer wirft im KaDeWe mit Lebensmitteln und beißt Polizisten

Berlin - Randale im KaDeWe in Berlin-Schöneberg ! Dort hat die Polizei am Montagnachmittag einen betrunkenen 43-Jährigen festgenommen.

Im Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) kam es am Montag zu Tumulten. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann gegen 16.30 Uhr im Restaurant des Kaufhauses an der Tauentzienstraße mit seinem 28-jährigen Begleiter in einen Streit.

Dabei warf er mit Lebensmitteln und einem Glas, bevor er auch noch den Koch des Restaurants zu einem körperlichen Kampf herausforderte.

Als der Sicherheitsdienst ihn aus dem Restaurant verweisen wollte, verhielt sich der Mann nach Polizeiangaben aggressiv, sodass dies nicht gelang.

Die alarmierten Einsatzkräfte versuchten, ihn zu beruhigen und fixieren. Dabei soll der 43-Jährige erheblichen Widerstand geleistet sowie um sich geschlagen und getreten haben.

Als die Beamten versuchten zu verhindern, dass er seinen Kopf auf den Boden schlägt, biss der Tatverdächtige einem Polizisten in den Schuch. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Der stark alkoholisierte Mann wurde später mit einem Rettungswagen und unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht, wo er psychiatrisch vorgestellt werden sollte.