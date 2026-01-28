Schüsse auf Restaurant in Kreuzberger Kult-Kiez abgefeuert

Berlin - Die Oranienstraße in Berlin -Kiez gilt international als Ausgeh- und Flaniermeile. Das Londoner Magazin "Time Out" kürte sie vor gut zwei Jahren zu einer der "coolsten Straßen der Welt". Nun fielen dort Schüsse.

Tag und Nacht ist in der Oranienstraße immer etwas los. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei schossen Unbekannte dort in der Nacht von Montag zu Dienstag mehrmals auf ein Restaurant.

Eine Mitarbeiterin des Lokals bemerkte am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Einschüsse und rief die Polizei.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.