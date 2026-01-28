Schüsse auf Restaurant in Kreuzberger Kult-Kiez abgefeuert
Berlin - Die Oranienstraße in Berlin-Kiez gilt international als Ausgeh- und Flaniermeile. Das Londoner Magazin "Time Out" kürte sie vor gut zwei Jahren zu einer der "coolsten Straßen der Welt". Nun fielen dort Schüsse.
Nach aktuellen Angaben der Polizei schossen Unbekannte dort in der Nacht von Montag zu Dienstag mehrmals auf ein Restaurant.
Eine Mitarbeiterin des Lokals bemerkte am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Einschüsse und rief die Polizei.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Hintergründe und mögliches Motiv sind noch unklar. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Ein zuständiges Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
