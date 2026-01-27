Wen will man denn damit täuschen? In diesem Snickers steckt alles drin, außer Schokolade
Berlin - "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist", heißt es in der Werbung. Wer hier hineinbeißt, sollte sich den Folgen aber bewusst werden: An diesem Snickers ist so gar nichts echt.
Statt Schokolade gibt es eine böse Überraschung. Allerdings: Die Verwechslungsgefahr ist ohnehin gering.
Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass diese zwei Snickers nicht viel mit dem Schokoriegel gemein haben. Zwar verdeckt das berühmte Logo einen großen Teil des Inhalts, schnell wird aber klar, dass hinter dem Schoko-Snack etwas ganz anderes steckt: Drogen!
Die Berliner Polizei konnte mit dem falschen Schokoriegel zumindest nicht hinters Licht geführt werden.
Entdeckt hatten die Beamten das Drogen-Snickers bei einem größeren Fund. So berichtet die Behörde auf Facebook von gleich drei Fällen.
Zunächst lag das Bauchgefühl richtig. Bei einer Routinekontrolle machte ein Autofahrer in Charlottenburg einen auffälligen nervösen Eindruck. Die Polizisten schauten genauer nach und wurden fündig: Im Armaturenbrett bzw. versteckt im Beifahrerairbag entdeckten die Beamten ein ganzes Drogendepot.
Dealer geht Polizei in Prenzlauer Berg ins Netz
Für einen Fahrradfahrer lief es nicht viel besser. Weil er vor der Fahrradstreife sein Handy während des Fahrradfahrens benutze, bekam er deren volle Aufmerksamkeit. Erst recht als er sich in widersprüchlichen Aussagen verstrickte. Ausweisen konnte er sich, da schaute die Radstreife genauer nach und fand wenig überraschend Drogen.
Ebenso in Prenzlauer Berg. Nachdem zwei Männer zunächst eine Wohnung verlassen haben, fuhren sie getrennt mit dem Taxi weiter.
Kurz darauf beobachtete die Polizei dann den klassischen Deal: Drogen gegen Bargeld. Beide Beteiligten wurden festgenommen, zudem Kokain und Ketamin sichergestellt.
Auch beim anderen Mann klickten die Handschellen. Er ging zunächst in die Wohnung rein, kam dann mit zwei Kanister im Gepäck wieder raus. Die anschließende Durchsuchung zeigte dann das ganze Ausmaß: Bargeld, Feinwaage, diverse Drogen - bis hin zu Mengen im Kilobereich.
Da wirkt selbst das falsche Snickers harmlos.
