Wen will man denn damit täuschen? In diesem Snickers steckt alles drin, außer Schokolade

Berlin - "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist", heißt es in der Werbung. Wer hier hineinbeißt, sollte sich den Folgen aber bewusst werden: An diesem Snickers ist so gar nichts echt.

Hat mit dem Original wenig gemein: das von der Polizei entdeckte Drogen-Snickers. © Polizei Berlin

Statt Schokolade gibt es eine böse Überraschung. Allerdings: Die Verwechslungsgefahr ist ohnehin gering.

Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass diese zwei Snickers nicht viel mit dem Schokoriegel gemein haben. Zwar verdeckt das berühmte Logo einen großen Teil des Inhalts, schnell wird aber klar, dass hinter dem Schoko-Snack etwas ganz anderes steckt: Drogen!

Die Berliner Polizei konnte mit dem falschen Schokoriegel zumindest nicht hinters Licht geführt werden.

Entdeckt hatten die Beamten das Drogen-Snickers bei einem größeren Fund. So berichtet die Behörde auf Facebook von gleich drei Fällen.

Zunächst lag das Bauchgefühl richtig. Bei einer Routinekontrolle machte ein Autofahrer in Charlottenburg einen auffälligen nervösen Eindruck. Die Polizisten schauten genauer nach und wurden fündig: Im Armaturenbrett bzw. versteckt im Beifahrerairbag entdeckten die Beamten ein ganzes Drogendepot.