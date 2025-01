Schüsse in Bar: Weiterer Tatverdächtiger in U-Haft

Nachdem ein Mann in einer Bar in Charlottenburg-Wilmersdorf niedergeschossen wurde, konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden und sitzen nun in U-Haft.

Von Mia Goldstein

Berlin - Nachdem ein 27 Jahre alter Mann in einer Bar in Charlottenburg-Wilmersdorf niedergeschossen wurde, konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden und sitzen nun in U-Haft.

Die Polizei nahm am Donnerstagabend den tatverdächtigen 53-Jährigen in Berlin-Wedding fest. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa1 Das teilte die Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mit. Die beiden Männer im Alter von 24 und 53 Jahren wurden wegen versuchten Totschlags sowie Anstiftung zum Totschlag und wegen tateinheitlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen. Sie werden beschuldigt, am 8. Dezember vergangenen Jahres den 27-Jährigen in eine Bar in der Duisburger Straße bestellt zu haben. In den frühen Morgenstunden soll der 53-Jährige dem 27-Jährigen vorgeworfen haben, für den Tod seines Bruders verantwortlich zu sein. Daraufhin eskalierte die Lage. Mit der Absicht, seinen Kontrahenten tödlich zu verletzen, soll der 53-Jährige dem 24-Jährigen eine Schusswaffe gegeben haben. Auf der Damentoilette soll der 24-Jährige fünfmal auf das Opfer geschossen haben, um ihn zu töten. Ein Durchschuss im Bereich des Oberschenkels war für den 27-Jährigen akut lebensgefährdend.

24-jähriger Tatverdächtiger bereits in U-Haft