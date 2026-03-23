Schüsse in der Hasenheide? Polizei sichert Volkspark mit Maschinenpistolen
Berlin - Nach Berichten über Schüsse im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Ende konnten die Beamten jedoch nichts feststellen.
Wie die Polizei auf "X" mitteilte, konnten auch bei der Suchaktion mit Spürhunden im Park weder Verletzte noch Tatverdächtige festgestellt werden.
Zuvor hatten mehrere Anrufer gegen 14.30 Uhr Schüsse im Volkspark Hasenheide gemeldet. In der Folge prüften Einsatzkräfte, ob eine Gefahrenlage vorliegt.
Wie TAG24-Reporter Denis Zielke von vor Ort berichtet, war der Park in dieser Zeit vollständig gesperrt. Polizeikräfte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich. Zeugen wurden befragt.
Berliner Polizei hält Bevölkerung auf X auf dem Laufenden
Rund 50 Polizisten waren vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet. Der Columbiadamm war für die Zeit des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Denis Zielke/TAG24