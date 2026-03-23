Schüsse in der Hasenheide? Polizei sichert Volkspark mit Maschinenpistolen

Berlin - Nach Berichten über Schüsse im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Ende konnten die Beamten jedoch nichts feststellen.

Der Volkspark Hasenheide wurde während des Polizeieinsatzes komplett gesperrt. © Denis Zielke/TAG24

Wie die Polizei auf "X" mitteilte, konnten auch bei der Suchaktion mit Spürhunden im Park weder Verletzte noch Tatverdächtige festgestellt werden.

Zuvor hatten mehrere Anrufer gegen 14.30 Uhr Schüsse im Volkspark Hasenheide gemeldet. In der Folge prüften Einsatzkräfte, ob eine Gefahrenlage vorliegt.

Wie TAG24-Reporter Denis Zielke von vor Ort berichtet, war der Park in dieser Zeit vollständig gesperrt. Polizeikräfte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich. Zeugen wurden befragt.