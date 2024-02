Schüsse in der Sonnenallee! Mann schwer verletzt

Berlin - In Berlin-Neukölln ist am frühen Samstagmorgen ein Mann bei einer Auseinandersetzung angeschossen worden.

Eine Einsatzhundertschaft fahndete schwer bewaffnet nach dem Täter. © Morris Pudwell

Gegen 4.50 Uhr geriet das spätere Opfer mit einem anderen Mann vor einem Lokal in der Schönstedtstraße an der Ecke zur Sonnenallee aus noch unbekannten Gründen in einen Streit.

Dann fiel laut Polizei ein Schuss, durch den einer der Männer am Bein verletzt wurde. Er wurde zunächst vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt und kam dann in ein Krankenhaus.

Der Täter flüchtete zunächst unerkannt. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten fahndeten nach dem Täter.