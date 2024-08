Schüsse nahe Ku'damm: Polizei nimmt Mann fest

Der Angeschossene kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Nach Angaben der Berliner Polizei fielen die Schüsse am späten Nachmittag in der Schlüterstraße in Charlottenburg, die den Ku'damm parallel zur Leibnizstraße kreuzt.

Die Polizei nahm einen Mann fest, der verdächtigt wird, die Schüsse abgegeben zu haben.

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Der Angeschossene wurde ins Krankenhaus gebracht. Zu seinem Zustand machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Der Einsatz am Tatort dauerte bis in den Abend an.

Wegen der Ermittlungen war der Bereich um die Kreuzung Schlüterstraße/Mommsenstraße gesperrt.