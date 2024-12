Schüsse vor Einkaufszentrum in Berlin: Opfer ist Teenager, der Täter flüchtig

Berlin - Vor einem Einkaufszentrum in Alt-Hohenschönhausen ist am gestrigen Samstag ein 19-Jähriger niedergeschossen worden. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Das Opfer kam mit schweren Verletzungen an den Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht.

Anschließend soll der Schütze weitere Schüsse auf den Teenager gefeuert haben. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung Große-Leege-Straße.

Der Tatort vor dem Einkaufszentrum wurde weiträumig abgesperrt.

Der Tatverdächtige soll nach der Schussabgabe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Große-Leege-Straße geflüchtet sein. Doch die Durchsuchung eines Spezialeinsatzkommandos des LKA Berlin brachte keine Ergebnisse.

Derzeit ist der Tathintergrund noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Erstmeldung: 21. Dezember, 21.24 Uhr; aktualisiert: 22. Dezember, 13.35 Uhr