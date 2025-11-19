Schüsse vor Imbiss: 29-Jähriger ist seinen Verletzungen erlegen

Berlin - Nach Schüssen auf einen 29-Jährigen in Berlin-Lichtenberg am Freitagabend ist der Mann nun an seinen Verletzungen gestorben.

Nur einer von zwei Männern überlebte den Angriff. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Offen sei noch, ob es sich um Mord oder Totschlag handele - also es um eine gezielte Attacke geht oder etwa ein Streit eskaliert ist.

Bei den Schüssen am Freitagabend vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße war der Mann so schwer verletzt worden, dass er sich zunächst in einem kritischen Zustand befand.

Am Montagabend starb er laut Staatsanwaltschaft im Krankenhaus.

Auch ein 28 Jahre alter Mann wurde verletzt, es bestand aber nach den Angaben keine Lebensgefahr.