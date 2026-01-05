Männer wollen während Stromausfall Geldautomaten knacken: Festnahme!

Berlin - Vier Männer wollten am späten Sonntagabend die Gunst der Stunde nutzen, um während des Stromausfalls im Berliner Südwesten einen Geldautomaten zu knacken.

Aufmerksame Polizisten ertappten die Männer auf frischer Tat. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizei beobachteten Streifenkräfte gegen 21.30 Uhr an der Spanischen Allee im Ortsteil Nikolassee einen Mann, der sich verdächtig an einem Bankautomaten zu schaffen machte.



Als dieser die Polizisten bemerkte, flüchtete der Tatverdächtige zu einem in der Nähe geparkten Auto und stieg ein.

Ein zweiter Mann, der am Wagen gewartet hatte, ergriff zu Fuß die Flucht. Der 32-Jährige kam jedoch nicht weit - Einsatzkräfte schnappten ihn noch in der Nähe.

Derweil gab der Fahrer Gas und versuchte, über die Zufahrt zur A115 zu entkommen. Doch am Ende der Auffahrt endete die Flucht: Die Polizei stoppte den Wagen und nahm die drei Insassen (27, 31 und 34 Jahre) fest.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeuge in einer Tasche sicher. Am Automaten selbst fanden sich deutliche Spuren eines Aufbruchsversuchs.