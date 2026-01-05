"Hochgradig gefährlich": Ermittelt jetzt Verfassungsschutz gegen "Vulkangruppe"?

Berlin - Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD ) hat bei den Ermittlungen zum jüngsten mutmaßlichen Anschlag auf das Berliner Stromnetz Unterstützung vom Bund gefordert.

Franziska Giffey (47, SPD) sieht in dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz einen Angriff auf die freie Gesellschaft. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Ich glaube, dass es jetzt vor allen Dingen um Bundeshilfe bei den Ermittlungen gehen muss", sagte sie im RBB-Inforadio. "Die Frage ist: Sind das einfach nur linke Gruppen von Aktivisten, die ideologisch unterwegs sind oder steckt da mehr dahinter?"

Die Ansichten, die im als authentisch eingestuften Bekennerschreiben der mutmaßlichen Täter "Vulkangruppe" veröffentlicht wurden, seien "hochgradig gefährlich", betonte die Senatorin.

Es gehe jetzt um Staats- und Verfassungsschutz. "Es geht nicht nur um einen Angriff auf unsere Infrastruktur, sondern auch darum, dass unsere ganze freie Gesellschaft hier angegriffen wurde."

Giffey forderte zudem, Informationen zum Kabelverlauf künftig nicht jedem zugänglich zu machen. "Sie finden sehr viel im Internet", sagte sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Sicherheit müsse vor Transparenz gehen. Es dürften nicht noch mehr kritische Daten veröffentlicht werden. Zudem müsse man schauen, ob das Laufen am Teltowkanal-Ufer auch weiterhin so wie bisher möglich sein solle.