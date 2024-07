20.07.2024 18:33 Schütze feuert am Leopoldplatz Schüsse ab: Ein Mann verletzt

Am Leopoldplatz in Berlin-Wedding sind in der Nacht zum heutigen Samstag Schüsse gefallen. Ein Mann ist verletzt worden.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Leopoldplatz im Berliner Ortsteil Wedding sind in der Nacht zum heutigen Samstag Schüsse gefallen. Ein Mann ist verletzt worden. Am Leopoldplatz in Berlin sind vor der Alten Nazarethkirche Schüsse gefallen. (Archivbild) © DPA Nach Angaben der Polizei soll ein bislang Unbekannter kurz nach Mitternacht auf eine Gruppe von Menschen an der Alten Nazarethkirche zugelaufen sein und zwei Schüsse in Richtung eines 32-Jährigen abgegeben haben. Anschließend soll der Schütze mit einem Auto geflohen sein, das in der Nähe geparkt war. Während der Flucht soll er noch einmal in Richtung Leopoldplatz geschossen haben. Der 32-Jährige wurde leicht an einem Bein verletzt und von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu der gefährlichen Körperverletzung kam, ermittelt nun die Polizei.

