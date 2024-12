SEK-Einsatz in Berlin! Was hat sich in einer Wohnung nur abgespielt?

Berlin - Ein Verdacht auf häusliche Gewalt hat am Montagabend einen SEK-Einsatz in Berlin -Spandau ausgelöst.

Auch das SEK musste in Berlin anrücken. © Julian Stähle

Ein Verdächtiger wurde dabei in einer Wohnung festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Gegen den Mann habe ein Haftbefehl vorgelegen.

Die Polizei hatte demnach einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und öffnete die Wohnungstür mit Gewalt, so die Sprecherin.

In der Wohnung befand sich den Angaben zufolge auch eine Frau, die Verletzungen im Gesicht und am Auge hatte. Beide ständen in näherer Beziehung zueinander, Detailangaben wurden nicht gemacht.